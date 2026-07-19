"Ширван" подписал полузащитника "Шахдаг Гусара"

Футбольный клуб "Ширван", выступающий во Второй лиге Азербайджана, продолжает укреплять состав перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.Biz, новым игроком команды стал 23-летний полузащитник Кямран Гурбатов.

С футболистом подписан контракт сроком на один год. До перехода в "Ширван" Гурбатов защищал цвета "Шахдаг Гусара".

Напомним, в прошлом сезоне "Ширван" в своем дебютном чемпионате Второй лиги занял четвертое место. Позже клуб объединился с выступавшим в Региональной лиге АФФА "Ширваном" ОИК и продолжил деятельность как единый клуб. По информации клуба, объединение направлено на развитие футбола в Ширване, совершенствование инфраструктуры и подготовку молодых игроков.