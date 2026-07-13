"Нью-Сейнтс" верит в камбэк в ответном матче с "Сабахом" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Нью-Сейнтс" верит в возможность камбэка в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против бакинского "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в превью встречи, опубликованном на официальном сайте чемпиона Уэльса.

Интересно, что в клубе назвали выступление команды Крейга Харрисона в обороне в первой игре "впечатляющим". При этом отмечается, что голы Велько Симича и Кахима Пэрриса принесли "Сабаху" победу со счетом 2:0 и преимущество перед ответным матчем.

Несмотря на поражение в Баку, "Нью-Сейнтс" рассчитывает изменить ход противостояния на стадионе Park Hall. На сайте клуба подчеркивается, что благодаря сильным домашним результатам команда всерьез верит в возможность отыграться.

Отмечается, что в прошлом сезоне "Нью-Сейнтс" одержал на своей арене 18 побед и потерпел четыре поражения. Кроме того, валлийский клуб проиграл только два из семи последних еврокубковых матчей, проведенных в Освестри.

Заметим, что "Нью-Сейнтс" выйдет на поле в традиционных зелено-белых футболках с горизонтальными полосами, зеленых шортах и гетрах. Футболисты "Сабаха" сыграют в полностью черной форме. Вратарь хозяев будет одет в желтый комплект, а голкипер бакинской команды — в фиолетовый.

Стоимость билетов составляет 22 фунта (около 50 манатов) для взрослых, 15 фунтов (около 34 манатов) для льготных категорий и 8 фунтов (около 18 манатов) для зрителей младше 18 лет. За дополнительную плату в размере 45 фунтов (около 102 манатов) болельщики могут приобрести пакет гостеприимства.

Матч обслужит испанская судейская бригада во главе с Матео Бускетсом Феррером. Напомним, что ответный матч состоится 14 июля на стадионе Park Hall. Начало встречи — в 21:30 по бакинскому времени.