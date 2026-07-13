Махир Эмрели отказался от перехода в "Маккаби"

Азербайджанский футболист Махир Эмрели отказался от предложения израильского "Маккаби" (Хайфа).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, 29-летний нападающий сборной Азербайджана и немецкого "Кайзерслаутерна" не заинтересовался вариантом продолжения карьеры в Израиле.

Ранее Эмрели также отклонил предложение кипрского "АПОЭЛ". По информации источника, футболист намерен продолжить карьеру в амбициозном клубе, который будет выступать в еврокубках.

В минувшем сезоне форвард получал мало игрового времени в составе "Кайзерслаутерна".

Напомним, контракт Эмрели с немецким клубом рассчитан до лета 2028 года.