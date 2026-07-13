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Саша Илич: "Переход игрока "Партизана" в "Карабах"? Возможно"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июля 2026 14:14
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Саша Илич: "Переход игрока "Партизана" в "Карабах"? Возможно"

Саша Илич: "Переход Нихада Муякича в "Карабах"? Возможно"

Главный тренер "Партизана" не исключил трансфер боснийского защитника в агдамский клуб

Главный тренер футбольного клуба "Партизан" Саша Илич прокомментировал возможный переход защитника Нихада Муякича в "Карабах".

"Возможно, это произойдет. Но я не уверен на сто процентов", - цитирует Илича Sport24.az.

Короткий ответ бывшего главного тренера "Сумгаита" усилил слухи о возможном трансфере 28-летнего боснийского футболиста.

Ранее сербские СМИ сообщили, что "Карабах" намерен подписать Муякича. По их информации, клубы уже согласовали все детали сделки.

İdman.Biz
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