Саша Илич: "Переход игрока "Партизана" в "Карабах"? Возможно"

Саша Илич: "Переход Нихада Муякича в "Карабах"? Возможно"

Главный тренер "Партизана" не исключил трансфер боснийского защитника в агдамский клуб

Главный тренер футбольного клуба "Партизан" Саша Илич прокомментировал возможный переход защитника Нихада Муякича в "Карабах".

"Возможно, это произойдет. Но я не уверен на сто процентов", - цитирует Илича Sport24.az.

Короткий ответ бывшего главного тренера "Сумгаита" усилил слухи о возможном трансфере 28-летнего боснийского футболиста.

Ранее сербские СМИ сообщили, что "Карабах" намерен подписать Муякича. По их информации, клубы уже согласовали все детали сделки.