"Зиря" отправится в Грузию чартерным рейсом

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" 14 июля отправится в Кутаиси чартерным рейсом на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций с грузинским "Торпедо".

Команда после игры вернется в Баку, цитирует представителя клуба Report.az.

15 июля главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов проведет предматчевую пресс-конференцию, после чего команда выйдет на открытую тренировку.

Пока неизвестно, сколько болельщиков поддержат "Зиря" в гостевом матче.

Напомним, встреча "Торпедо" - "Зиря" состоится 16 июля и начнется в 20:00 по бакинскому времени.