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Экс-защитник "Сабаила" продолжит карьеру в "Шафа"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июля 2026 13:42
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Экс-защитник "Сабаила" продолжит карьеру в "Шафа"

Гамбийский футболист Маудо Джарджуе продолжит карьеру в азербайджанской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, 28-летний центральный защитник достиг договоренности с дебютантом элитного дивизиона "Шафа".

Стороны уже согласовали все условия контракта. В ближайшие дни Джарджуе прибудет в Баку, после чего официально оформит переход в новый клуб.

Минувший сезон бывший игрок сборной Гамбии провел в северомакедонской "Струге".

Напомним, с 2017 по 2019 год Джарджуе выступал за "Сабаил".

İdman.Biz
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