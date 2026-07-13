Азербайджанский футбольный тренер Эльгиз Керемли отказался возглавить "Мингячевир".

"Да, "Мингячевир" сделал мне предложение. Мы не смогли прийти к общему знаменателю. Дело было не в контракте. Просто не удалось договориться по общим вопросам, поэтому сотрудничество не состоялось", - цитирует Керемли Sport24.az.

Специалист отметил, что переговоры между сторонами действительно велись, однако в итоге соглашение достигнуто не было.

Напомним, ранее Керемли также отказался войти в тренерский штаб нового главного тренера "Имишли" Фарида Намазова.