В "Карабахе" рассказали о состоянии Мустафазаде и Гурбанлы - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Карабах" сообщил о состоянии защитника Бахлула Мустафазаде и нападающего Мусы Гурбанлы.

Мустафазаде продолжает восстановление и уже перешел к следующему этапу реабилитации, сообщили İdman.Biz в пресс-службе агдамского клуба.

В настоящее время защитник занимается по индивидуальной программе и пока не участвует в общих тренировках команды.

Положительная динамика наблюдается и в восстановлении Гурбанлы. В клубе рассчитывают, что уже в течение ближайшей недели форвард сможет приступить к индивидуальным тренировкам.

Напомним, в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы "Карабах" на своем поле обыграл исландский "Вестри" со счетом 3:0.

Ответная встреча состоится в ночь с 16 на 17 июля и начнется в 00:00 по бакинскому времени.