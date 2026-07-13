Шахрияр Алиев выбирает между Премьер-лигой и Узбекистаном

Азербайджанский футболист Шахрияр Алиев пока не определился с новым клубом после ухода из "Туран Товуз".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport24.az, интерес к 33-летнему защитнику проявляет "Кяпаз". В то же время сам игрок отдает предпочтение продолжению карьеры за рубежом и ведет переговоры с клубами из Узбекистана. Также он получил предложение от одного из клубов Первой лиги Азербайджана.

По информации источника, окончательное решение узбекистанские клубы примут до конца месяца. Поэтому Алиев намерен включить в контракт с азербайджанским клубом специальный пункт, который позволит ему расторгнуть соглашение по обоюдному согласию сторон в случае появления варианта с переездом в Узбекистан.

Напомним, с 2022 года Алиев выступал за "Туран Товуз", где был капитаном команды.