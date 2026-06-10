Азер Багиров: "Наша цель - создать сыгранный состав"

Новый главный тренер "Шамахы" рассказал о задачах команды и трансферной кампании

Главной целью "Шамахы" является формирование боеспособной команды с акцентом на развитие местных футболистов.

"Главная цель - создать хорошую команду, уделять больше внимания развитию местных футболистов и сформировать сыгранный состав", - заявил новый главный тренер "Шамахы" Азер Багиров в интервью report.az.

Специалист отметил, что большинство игроков покинули команду еще до его назначения. По его словам, многим футболистам были предложены контракты с зарплатой, значительно превышающей возможности клуба.

Багиров подчеркнул, что команда будет строиться в рамках утвержденного бюджета, а трансферная работа уже ведется.

Тренер также рассказал, что в новом сезоне намерен использовать схему 4-2-3-1 и делать ставку на высокий прессинг и доминирующий футбол.

Летний сбор "Шамахы" пройдет в Габале. Команда планирует провести четыре контрольных матча, а переговоры с потенциальными соперниками уже находятся на завершающей стадии.

Отвечая на вопрос о причинах ухода из "Кяпаза", Багиров признался, что получил предложение остаться в гянджинском клубе, однако предпочел вариант с "Шамахы".

"В "Кяпазе" мне предложили более высокую зарплату. Но не все измеряется деньгами. Я считаю, что принял правильное решение", - отметил специалист.