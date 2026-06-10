"Карабах" прокомментировал слухи о бразильском форварде

В социальных сетях появилась информация о том, что "Карабах" ведет переговоры с 21-летним бразильским нападающим Даниэлом Трояно.
В связи с этим İdman.Biz обратился за комментарием в пресс-службу агдамского клуба.
"В случае каких-либо новостей или официального решения по трансферному вопросу клуб проинформирует общественность в установленном порядке", - сообщили в "Карабахе".
Таким образом, в клубе не подтвердили информацию о переговорах с бразильским футболистом.
Отметим, что новый сезон Премьер-лиги Азербайджана стартует в августе.