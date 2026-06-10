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"Карабах" прокомментировал слухи о бразильском форварде

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июня 2026 12:36
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"Карабах" прокомментировал слухи о бразильском форварде

В социальных сетях появилась информация о том, что "Карабах" ведет переговоры с 21-летним бразильским нападающим Даниэлом Трояно.

В связи с этим İdman.Biz обратился за комментарием в пресс-службу агдамского клуба.

"В случае каких-либо новостей или официального решения по трансферному вопросу клуб проинформирует общественность в установленном порядке", - сообщили в "Карабахе".

Таким образом, в клубе не подтвердили информацию о переговорах с бразильским футболистом.

Отметим, что новый сезон Премьер-лиги Азербайджана стартует в августе.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
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