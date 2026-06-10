"Туран Товуз" подписал португальского полузащитника

Футбольный клуб "Туран Товуз" объявил о переходе нового футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, состав команды пополнил португальский полузащитник Диогу Балау.

Стороны подписали контракт сроком на два года. Последним клубом 25-летнего футболиста была "Шамахы".

В минувшем сезоне Балау провел 31 матч в Премьер-лиге Азербайджана, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

В свою очередь, "Шамахы" также официально подтвердила достижение договоренности с "Туран Товузом" по трансферу португальского хавбека.