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"Туран Товуз" подписал португальского полузащитника

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июня 2026 01:16
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"Туран Товуз" подписал португальского полузащитника

Футбольный клуб "Туран Товуз" объявил о переходе нового футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, состав команды пополнил португальский полузащитник Диогу Балау.

Стороны подписали контракт сроком на два года. Последним клубом 25-летнего футболиста была "Шамахы".

В минувшем сезоне Балау провел 31 матч в Премьер-лиге Азербайджана, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

В свою очередь, "Шамахы" также официально подтвердила достижение договоренности с "Туран Товузом" по трансферу португальского хавбека.

İdman.Biz
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