Главный тренер "Шахдаг-Гусара": "Главная цель - выиграть Первую лигу"

Новый главный тренер "Шахдаг-Гусара" Физули Мамедов заявил, что команда нацелена на чемпионство и выход в Премьер-лигу Азербайджана.

"Наша цель - чемпионство и выход в Премьер-лигу. Во время встречи с руководством клуба именно эта задача была обозначена как главная. Наши взгляды совпали. Теперь необходимо сформировать состав из футболистов, которые соответствуют этим амбициям", - приводит слова специалиста report.az.

По словам Мамедова, клуб уже работает над усилением состава.

"Переговоры с футболистами уже идут. Планируем собрать коллектив, в котором будут как опытные игроки, так и молодые перспективные футболисты. Наш проект рассчитан не на один сезон. С учетом лимита хотим привлечь не менее пяти легионеров", - отметил он.

Наставник подчеркнул, что уровень Первой лиги с каждым годом становится все выше.

"В прошлом сезоне команда заняла пятое место, хотя дебютировала в лиге. Но сейчас задача другая - выход в Премьер-лигу. Поэтому нам необходимо стать сильнее", - сказал Мамедов.

Тренер также рассказал о ситуации со стадионом.

"Пока команда будет базироваться в Баку. В Гусаре продолжается строительство стадиона, поэтому домашние матчи, скорее всего, придется проводить в Шамахы, Баку или Губе", - заявил специалист.

Мамедов также объяснил, почему решил покинуть "Карван-Евлах".

"Руководство предлагало мне остаться, но предложение "Шахдага-Гусара" оказалось более привлекательным. Наши взгляды по многим вопросам совпали", - подчеркнул он.

Отметим, что Физули Мамедов подписал с "Шахдагом-Гусаром" контракт по схеме "1+1". В прошлом сезоне команда набрала 43 очка и заняла пятое место в Первой лиге.