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Будущее "Сабаила" под вопросом: в клубе не опровергли слухи о продаже - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июня 2026 13:57
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Будущее "Сабаила" под вопросом: в клубе не опровергли слухи о продаже - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вокруг будущего футбольного клуба "Сабаил" продолжают циркулировать слухи о возможной продаже клуба и его переезде из Баку.

В ряде СМИ появилась информация о том, что бывшее руководство "Шахдага" заинтересовано в приобретении клуба. Также утверждается, что команда может сменить название и переехать в Губу.

Для уточнения ситуации İdman.Biz обратился к руководителю пресс-службы "Сабаила" Рашаду Мамедову.

Представитель клуба не подтвердил появившиеся сведения, однако и не стал их опровергать.

По его словам, ясность в вопросе должна наступить после ближайшего внутреннего собрания.

"После собрания клуб выступит с подробным заявлением для общественности", - заявил Мамедов.

Напомним, что "Сабаил" был основан в 2016 году. После нескольких сезонов в Премьер-лиге бакинский клуб по итогам прошлого сезона выбыл в Первую лигу.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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