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В "Кяпазе" готовят очередной уход

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 18:24
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В "Кяпазе" готовят очередной уход

Стало известно имя одного из игроков, который покинет "Кяпаз" в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на fanat.az, речь идет о защитнике Шакире Сеидове, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации источника, футболист получил несколько предложений от других команд. В связи с этим стороны планируют досрочно расторгнуть действующее соглашение по взаимному согласию.

В минувшем сезоне Сеидов провел 32 матча в Премьер-лиге Азербайджана и Кубке страны, отметившись одной результативной передачей.

İdman.Biz
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