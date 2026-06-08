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На стадионе "Карабаха" обновляют газон - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 18:09
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На стадионе "Карабаха" обновляют газон

На стадионе "Азерсун Арена", где "Карабах" проводит домашние матчи, начались работы по обновлению поля.

Как сообщает İdman.Biz, на арене устанавливают гибридное травяное покрытие нового поколения. Эта система состоит из сочетания натурального газона и специальных искусственных волокон.

Отметим, что гибридное покрытие отличается повышенной износостойкостью и позволяет сохранять качество поля на более длительный срок. Новое покрытие должно улучшить игровые характеристики газона и создать более стабильные условия для проведения матчей.

İdman.Biz
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