8 Июня 2026
RU

Защитник "Сумгайыта" продолжит карьеру в Казахстане

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 15:29
15
Защитник "Сумгайыта" продолжит карьеру в Казахстане

Украинский защитник Данило Бескоровайный близок к уходу из "Сумгайыта".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на football.az, 27-летний футболист продолжит карьеру в Казахстане.

По информации источника, центральный защитник достиг договоренности с "Актобе".

"Сумгайыт" хотел сохранить Бескоровайного в своем составе после окончания срока аренды, однако сторонам не удалось прийти к соглашению.

Напомним, что украинец присоединился к "Сумгайыту" в январе нынешнего года на правах аренды из украинского клуба "Полесье".

В завершившемся сезоне защитник ростом 194 сантиметра провел за "химиков" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Имишли" расстался с белорусским вратарем
15:14
Азербайджанский футбол

"Имишли" расстался с белорусским вратарем

Андрей Синенка покинул клуб после завершения контракта

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
14:43
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В клубе заявили, что поиск главного тренера продолжается

В Азербайджане стартовал турнир по мини-футболу "Здоровый профсоюз"
13:54
Азербайджанский футбол

В Азербайджане стартовал турнир по мини-футболу "Здоровый профсоюз" - ФОТО

В соревновании участвуют 17 команд, разделенных на четыре группы

Азербайджанский футболист в Испании: "В "Карабахе" меня не хотели"
13:09
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист в Испании: "В "Карабахе" меня не хотели"

Саид Асланов рассказал о переходе в "Реал Мурсия" и непростом пути в футболе

"Шафа" подписал бывшего защитника "Кяпаза" - ОБНОВЛЕНО
12:54
Азербайджанский футбол

"Шафа" подписал бывшего защитника "Кяпаза" - ОБНОВЛЕНО

Рауф Гусейнли стал первым новичком клуба в летнее трансферное окно

Тренер "Сабах-2": "Чемпионство не случайность, а результат проделанной работы"
11:38
Азербайджанский футбол

Тренер "Сабах-2": "Чемпионство не случайность, а результат проделанной работы"

Адино Мустеданагич оценил успехи команды и высказался о будущем молодежного футбола

Самое читаемое

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче
5 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Айхана Аббасова не смогла поразить ворота соперника в Сомбатхее
"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе
6 Июня 01:42
Мировой футбол

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе - ВИДЕО

Один эпизод перед игрой стал поводом для громких обсуждений
Женская сборная Азербайджана уступила Венгрии в отборе на ЧМ-2027
5 Июня 19:55
Национальная сборная

Женская сборная Азербайджана уступила Венгрии в отборе на ЧМ-2027 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Гол Асадовой не помог избежать домашнего поражения