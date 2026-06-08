Защитник "Сумгайыта" продолжит карьеру в Казахстане

Украинский защитник Данило Бескоровайный близок к уходу из "Сумгайыта".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на football.az, 27-летний футболист продолжит карьеру в Казахстане.

По информации источника, центральный защитник достиг договоренности с "Актобе".

"Сумгайыт" хотел сохранить Бескоровайного в своем составе после окончания срока аренды, однако сторонам не удалось прийти к соглашению.

Напомним, что украинец присоединился к "Сумгайыту" в январе нынешнего года на правах аренды из украинского клуба "Полесье".

В завершившемся сезоне защитник ростом 194 сантиметра провел за "химиков" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.