Защитник "Сумгайыта" продолжит карьеру в Казахстане

Украинский защитник Данило Бескоровайный близок к уходу из "Сумгайыта".
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на football.az, 27-летний футболист продолжит карьеру в Казахстане.
По информации источника, центральный защитник достиг договоренности с "Актобе".
"Сумгайыт" хотел сохранить Бескоровайного в своем составе после окончания срока аренды, однако сторонам не удалось прийти к соглашению.
Напомним, что украинец присоединился к "Сумгайыту" в январе нынешнего года на правах аренды из украинского клуба "Полесье".
В завершившемся сезоне защитник ростом 194 сантиметра провел за "химиков" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.