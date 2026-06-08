Саша Илич ведет переговоры с "Партизаном"

Бывший главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич может продолжить карьеру в сербском "Партизане".

Как сообщает İdman.Biz, об этом сам специалист рассказал в комментариях futbolinfo.az. По словам Илича, в настоящее время он обсуждает условия сотрудничества с белградским клубом.

"Сейчас мы готовимся к подписанию контракта, поэтому я немного занят", - заявил сербский тренер.

Напомним, что Илич возглавил "Сумгайыт" летом прошлого года. По окончании сезона стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

Вакансия в "Партизане" образовалась после ухода Срджана Благоевича, который покинул свой пост по завершении сезона из-за неудовлетворительных результатов команды.

Для Илича возможное назначение станет возвращением в родной клуб. Воспитанник "Партизана" провел в составе белградцев 17 лет профессиональной карьеры. В разные годы полузащитник также выступал за "Галатасарай", а также клубы Испании, Австрии и Греции, после чего завершил карьеру в Белграде.

После окончания игровой карьеры 48-летний специалист работал в различных сборных Сербии в качестве помощника тренера и главного тренера.