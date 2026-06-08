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"Имишли" расстался с белорусским вратарем

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 15:14
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"Имишли" расстался с белорусским вратарем

Белорусский голкипер Андрей Синенка покинул футбольную команду "Имишли".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolpress.az, стороны не стали продлевать контракт, срок которого истек по окончании сезона.

По информации источника, к 25-летнему вратарю проявляют интерес как азербайджанские, так и белорусские клубы. Однако официальных предложений футболист пока не получил.

В свою очередь "Имишли" уже занимается поиском нового голкипера и намерен вновь пригласить иностранного вратаря.

Синенка выступал за клуб с августа 2024 года. В завершившемся сезоне он провел 26 матчей в Премьер-лиге Азербайджана, пропустил 33 мяча и в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

İdman.Biz
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