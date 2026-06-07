Защитник "Карабаха": "Сейчас пришло время перевернуть страницу"

Защитник "Карабаха" Дани Болт подвел итоги завершившегося сезона и поделился ожиданиями от нового футбольного года.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский футболист опубликовал обращение в социальных сетях, в котором поблагодарил всех за поддержку и отметил важность прошедшего сезона для своего развития.

По словам Болта, участие в матчах Лиги чемпионов помогло ему вырасти не только как игроку, но и как человеку.

"Сейчас пришло время перевернуть страницу и начать новую главу. Я с большим воодушевлением жду нового сезона. Новые цели, новые вызовы и шанс выступить в Лиге Европы мотивируют меня каждый день показывать свой максимум", - написал защитник.

Напомним, что в следующем сезоне "Карабах" выступит в Лиге Европы, где будет бороться за выход в основной этап турнира.