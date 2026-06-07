Клуб I Лиги Азербайджана выставлен на продажу за 1 млн манатов

Футбольный клуб "Джабраил", выступающий в I Лиге Азербайджана, выставлен на продажу.

Как сообщает Sportinfo.az, потенциальному покупателю клуба придется заплатить 1 млн манатов.

"Джабраил", представляющий одноименный район Карабахского региона, провел два сезона в I Лиге. По итогам минувшего чемпионата команда заняла 9-е место.

В настоящее время клуб имеет двух учредителей — Джавида Гусейнова и Шахина Мамедова. Недавно Гусейнов возглавил "Араз-Нахчыван", а Мамедов является учредителем и главным тренером "Зангезура", ставшего победителем Региональной лиги и завоевавшего путевку во II Лигу.

Сообщается, что сейчас "Джабраил" не имеет спонсора. Последним финансовую поддержку клубу оказывал владелец компании "Аврора" Джейхун Аббасов.

По информации издания, с начала июня бизнесмен прекратил финансирование команды.