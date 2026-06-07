Педро Бикальо продлил контракт с "Карабахом"

Бразильский полузащитник Педро Бикальо продолжит выступать за "Карабах".

Как сообщает İdman.Biz, 25-летний футболист продлил соглашение с агдамским клубом. Об этом сообщило агентство, представляющее интересы игрока.

Согласно опубликованной информации, новый контракт между сторонами рассчитан еще на три года. В сообщении агентства Бикальо назван одним из ключевых игроков команды, а также отмечено его успешное выступление за "Карабах" в сезоне-2025/26, включая матчи Лиги чемпионов.

Напомним, что бразильский хавбек присоединился к "Карабаху" летом прошлого года. Тогда он подписал с клубом контракт по схеме 3+1.