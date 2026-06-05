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"Карабах" и "Сабах" вошли в число европейских футбольных примеров по версии The Athletic

Азербайджанский футбол
Новости
5 Июня 2026 15:23
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"Карабах" и "Сабах" вошли в число европейских футбольных примеров по версии The Athletic

Американское спортивное издание The Athletic выделило достижения "Карабаха" и "Сабаха" в обзоре европейского футбольного сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, в статье журналиста Колина Миллара отмечается, что, несмотря на важную роль финансовых возможностей в современном футболе, некоторые клубы продолжают доказывать, что успех зависит не только от бюджета.

Особое внимание в публикации уделено "Карабаху", который сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Издание назвало этот результат одним из самых значимых клубных достижений в истории азербайджанского футбола.

В материале также напоминается, что с 2014 года агдамский клуб завоевал 11 чемпионских титулов, а также подчеркивается, что команда на протяжении многих лет была вынуждена выступать вдали от родного города.

Не остался без внимания и "Сабах". Бакинский клуб впервые в своей истории стал чемпионом Азербайджана в сезоне-2025/26.

The Athletic включил "Сабах" в число шести европейских клубов, которые в завершившемся сезоне впервые завоевали чемпионский титул в национальном первенстве.

İdman.Biz
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