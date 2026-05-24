"Шамахы" расстался с тренерским штабом - ФОТО

24 Мая 2026 01:50
Футбольный клуб "Шамахы" вслед за главным тренером Айханом Аббасовым расстался и со всем его тренерским штабом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу регионального представителя, команду покинули специалисты Эльнур Чодаров, Хаял Гараев, Вюсал Гараев, Камиль Гафаров, Анар Велиев и Эйюб Алиев.

В заявлении клуба отмечается, что у всех вышеперечисленных тренеров истекли сроки действия контрактов. Руководство "Шамахы" выразило благодарность тренерскому штабу за проделанную работу и услуги, оказанные команде в период их деятельности, а также пожелало специалистам успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

İdman.Biz
