24 Мая 2026 00:40
В Баку определились победители "Кубка школьника" по футболу - ФОТО

В Баку завершился республиканский турнир "Кубок школьника", организованный АФФА и Госагентством по дошкольному и общему образованию. Финальные матчи среди учеников 5-х и 7-х классов прошли в Спортивном дворце Азербайджанского технического университета, сообщает İdman.Biz.

Итоги финальных матчей:

Девочки (5 класс): Школа №1 (Нафталан) — Школа №5 (Насиминский р-н Баку) — 3:2

Мальчики (5 класс): Школа №172 (Сураханский р-н Баку) — Школа-лицей им. М. Физули (Шамкир) — 3:2

Мальчики (7 класс): Школа села Сумайлы (Загатальский р-н) — Школа села Насимикенд (Саатлинский р-н) — 2:1

Лучшие игроки и вратари:

Лучшие вратари: Нургюль Ахмедзаде, Рауль Гаджиев, Мухиддин Мурадов. Лучшие игроки: Захра Велизаде, Мурад Тагиев, Умут Арсланов.

Победители получили кубки и золотые медали, финалисты — серебряные медали. Награды вручали генсек АФФА Джангир Фараджуллаев, член Исполкома Лейла Халилова-Рзазаде и директор сборной Ильгар Гурбанов.

İdman.Biz
