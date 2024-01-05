"Думаю, год будет удачным для меня и нашей команды".

Об этом İdman.biz заявил футболист "Кяпаза" Шакир Сеидов.

Рожденный в год Дракона игрок надеется, что 2024 год станет его годом. Он также рассказал, что верил в то, что дракон когда-то существовал: "2012 год также был годом дракона и был для меня успешным. Хотя я был тогда молод, меня наградили как лучшего игрока тура и чемпионата. ...Если я скажу, что считаю себя драконом в футболе, это не может быть правдой. Это могут сказать посторонние люди".

Сеидов заявил, что его команда в этом году сыграет лучше: "Этот год будет успешным для "Кяпаза". На мой взгляд, я смогу добиться успеха в 2024 году. Верю, что в новом году моя команда будет сильнее. Мы не там, где должны находиться, наша главная цель - остаться в Премьер-лиге. Надеюсь, нам удастся это сделать, набрав много очков в предстоящих играх".

Банучичак Гусейнли

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