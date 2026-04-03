"Нефтчи" выплатил самые высокие зарплаты футболистам в 2024 году

3 Апреля 2026 11:38
"Нефтчи" стал лидером среди клубов Мисли Премьер-лиги по расходам на зарплаты футболистам в 2024 году.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, эти данные отражены в отчете Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Бакинский клуб выплатил игрокам 18 миллионов 287 тысяч 111 манатов. Второе место занимает "Карабах" с показателем 13 миллионов 878 тысяч 800 манатов.

В "Сабахе" расходы составили 8 миллионов 911 тысяч 200 манатов, в "Сумгайыте" - 4 миллиона 431 тысяча 100 манатов, в "Сабаиле" - 4 миллиона 385 тысяч 800 манатов.

"Зиря" направила на зарплаты 4 миллиона 287 тысяч 627 манатов, "Араз-Нахчыван" - 3 миллиона 619 тысяч 200 манатов, "Туран Товуз" - 2 миллиона 613 тысяч 900 манатов.

В "Кяпазе" этот показатель составил 1 миллион 754 тысячи 700 манатов, в "Шамахы" - 1 миллион 4 тысячи 300 манатов.

