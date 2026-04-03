Джахангир Фараджуллаев заявил о неудовлетворительных результатах сборной Азербайджана

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев заявил на отчетной конференции организации, что сборная Азербайджана не показывает желаемых результатов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, Фараджуллаев призвал трезво относиться к победе на турнире FIFA Series 2026.

"Как вы знаете, мы не получали желаемых результатов в национальной команде. Несколько дней назад сборная стала победителем турнира FIFA Series 2026 в Сумгайыте. Этот успех не стоит ни преувеличивать, ни недооценивать", - заявил Фараджуллаев.

Генсек АФФА также напомнил, что число команд в Мисли Премьер-лиге увеличено до 12.

"Средства, собранные за счет легионерских взносов, будут в основном распределены между клубами, которые дают больше всего шансов местным игрокам. В этом году сумма составит около 2 миллионов манатов", - отметил генсек АФФА.

Также, по его словам, в рамках государственной программы стадион в Агсу будет приведен в соответствие со стандартами Премьер-лиги к началу следующего сезона.