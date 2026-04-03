УЕФА выделил азербайджанским клубам более 73 миллионов манатов - ФОТО

УЕФА выделил азербайджанским клубам 73 миллиона 386 тысяч 489 манатов по итогам 2025 года.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующий финансовый отчет обнародовала Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Наибольшую сумму получил "Карабах" - 61 миллион 123 тысячи 325 манатов за успешное выступление в еврокубках.

"Сабах" получил 3 миллиона 27 тысяч 845 манатов, "Араз-Нахчыван" - 2 миллиона 480 тысяч 415 манатов, "Зиря" - 2 миллиона 70 тысяч 729 манатов, "Нефтчи" - 1 миллион 23 тысячи 94 маната, "Сумгайыт" - 833 тысячи 496 манатов, "Сабаил" - 706 тысяч 895 манатов, "Туран Товуз" - 706 тысяч 895 манатов, "Кяпаз" - 706 тысяч 895 манатов, "Габала" - 427 тысяч 340 манатов, "Шамахы" - 279 тысяч 555 манатов.