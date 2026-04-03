Ровшан Наджаф оценил изменения в сборной после прихода Аббасова

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф заявил на отчетной конференции организации, что после назначения Айхана Аббасова в национальной сборной наметились позитивные изменения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, Наджаф также подчеркнул, что "Карабах" вносит вклад в международный авторитет азербайджанского футбола.

"Страна руководства всегда оказывает большую поддержку футболу и спорту. После прихода Айхана Аббасова в команде ощущаются дисциплина и развитие в игровом плане. Мы благодарим Айхана Аббасова за то, что он согласился возглавить сборную в этот период. Национальная команда стала победителем турнира FIFA Series 2026. Эти слова можно отнести и к женской сборной", - заявил Наджаф.

Президент АФФА тажке напомнил, что Азербайджан и Узбекистан примут чемпионат мира среди мужчин до 20 лет в 2027 году.

"Это показывает, какое значение обе страны придают футболу", - добавил Наджаф.