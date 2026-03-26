Айхан Аббасов: "Подход к детскому футболу должен измениться"

"Когда я говорю о проблемах, это многим не нравится. Сегодня мы видим, что средний возраст игроков линии обороны в сборной довольно высокий".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов.

"Я общаюсь с тренером молодежной сборной (U-21), и он тоже говорит о дефиците центральных защитников. Все знают об этой проблеме, но нам нужно набраться терпения и начать планомерную работу. Пока эти вопросы не будут решены, в младших возрастных группах должны трудиться с удвоенной силой. Эти игроки приходят из клубов, поэтому внимание к академиям должно возрасти. Тренер сборной за 10–12 дней сборов не может кардинально что-то изменить. Футболисты должны приезжать в национальную команду уже подготовленными", — отметил он.

Аббасов подчеркнул важность развития детского футбола: "Сейчас мы видим, что местные игроки "Сабаха", "Нефтчи" и "Зиря" находятся в хорошей форме, и это нас радует. Однако подход к детскому футболу должен измениться. Сколько бы мы ни говорили, ничего не меняется. Если 10 лет назад мы обсуждали нехватку полей, то сегодня обсуждаем то же самое. При этом все требуют только результат, еврокубки и конкуренцию".