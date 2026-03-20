Гурбан Гурбанов: " Сегодня был не наш день"

Главный тренер агдамского "Карабах" Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение в матче 25-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от гянджинского "Кяпаза" (0:1), сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю команду Азера Багирова. Они были очень мотивированы и одержали хорошую победу. Нас поддерживало большое количество болельщиков, спасибо им. Мы проиграли, но это футбол, такое бывает. Нечего сказать", - заявил Гурбанов.

Отвечая на вопрос о причинах поражения, тренер отметил: "Просто соперник победил. Мы были настроены, хорошо подготовились. Темп игры был хороший, у нас было много голевых моментов, но мы их не реализовали. У соперника был один эпизод - и он завершился голом. Сегодня был не наш день".

Гурбанов также высказался о спорном эпизоде с возможным пенальти: "Когда я высказываю недовольство, все сильно раздувается. В VAR, кажется, был Рауф Джаббаров. Судья на поле не увидел, Рауф тоже смотрел три раза и не увидел. Я посмотрел эпизод и считаю, что это был пенальти. Спросил у Камила, он сказал, что по ноге был контакт. Если это не пенальти, значит не пенальти, посмотрим, что скажут".

Отдельно наставник прокомментировал чемпионскую гонку: "Мы обязательно будем бороться до конца. В каждом матче хотим радовать болельщиков победами. Но чемпионство зависит не только от наших результатов, важно и то, чтобы конкуренты теряли очки. Наши потери дали большое преимущество "Сабаху". Сложно представить, что они будут терять столько очков. У них выстроена хорошая игровая система".

Также тренер затронул ситуацию с Шахруддином Магомедалиевым: "Он еще не полностью готов. Проводит технические тренировки, но в игровых не участвует. Возможно, его пригласили за счет опыта".

Говоря о молодых игроках, Гурбанов отметил: "Мы находились в таком периоде, когда не было необходимости рисковать. После Лиги чемпионов команда была уставшей, мы старались привести всех в оптимальную форму. В следующих матчах можем дать шанс молодым. В любом случае играть будет тот, кто готов".