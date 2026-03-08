Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде отправился в США, чтобы присоединиться к своему новому клубу "Коламбус Крю".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, форвард вылетел в Соединенные Штаты сегодня утром.

Футболист достиг соглашения с американским клубом еще месяц назад, однако не мог присоединиться к команде из-за задержки с получением разрешения на работу.

Ожидается, что Ахундзаде прибудет в США завтра утром по бакинскому времени.

Напомним, контракт форварда с "Коламбус Крю" рассчитан до лета 2029 года. Американский клуб заплатит "Карабаху" за трансфер игрока чуть более 1 млн евро.