8 Марта 2026
RU

Юрий Вернидуб прокомментировал атаку Ирана на Нахчыван

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2026 13:15
37
Юрий Вернидуб прокомментировал атаку Ирана на Нахчыван

Главный тренер бакинского клуба "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал сообщения о ракетной атаке Ирана на Нахчыван.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport.ua, украинский специалист рассказал, что удар был нанесен по аэропорту города, расположенного недалеко от иранской границы.

"Знаю, что была атака на Нахчыван - город, который находится недалеко от иранской границы. Вроде бы два "шахида" ударили по его аэропорту. К счастью, жертв среди людей нет - пострадали только здания рядом", - отметил Вернидуб.

По словам тренера, азербайджанские власти оперативно отреагировали на произошедшее. "Азербайджанские власти сразу же выразили свою позицию нотой протеста. Страшное, что творится в мире: страдают Дубай, Абу-Даби, другие крупные города стран Ближнего Востока. Такое впечатление, что приближается третья мировая война", - сказал он.

Вернидуб также подчеркнул, что в столице страны ситуация остается спокойной. "Соответствующие меры безопасности, конечно же, приняты. Однако подробностей я не знаю, ведь с утра до вечера нахожусь на клубной базе и занимаюсь футбольными делами. Могу сказать, что в Баку сейчас тихо", - добавил специалист.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Полузащитник "Сумгайыта": "Мы сами не понимаем, почему не можем победить"
14:15
Азербайджанский футбол

Полузащитник "Сумгайыта": "Мы сами не понимаем, почему не можем победить"

Нихад Ахмедзаде прокомментировал ничью с "Карван-Евлахом" и серию без побед

Нариман Ахундзаде отправился в США
13:32
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде отправился в США

Форвард сборной Азербайджана присоединится к "Коламбус Крю"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" против "Араз-Нахчывана"
10:45
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" против "Араз-Нахчывана"

Игра 23-го тура пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" примет "Имишли"
10:03
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" примет "Имишли"

Команды встретятся сегодня на городском стадионе Шамахы

Назначен новый президент футбольного клуба "Шафа"
01:30
Азербайджанский футбол

Назначен новый президент футбольного клуба "Шафа"

Экс-президент клуба Сардар Салманзаде несколько дней назад неожиданно покинул свой пост
Главный тренер женской сборной: "Постараемся в кратчайшие сроки разобрать ошибки"
01:10
Азербайджанский футбол

Главный тренер женской сборной: "Постараемся в кратчайшие сроки разобрать ошибки"

Наши футболистки минимально уступили сборной Венгрии

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце