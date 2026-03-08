Юрий Вернидуб прокомментировал атаку Ирана на Нахчыван

Главный тренер бакинского клуба "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал сообщения о ракетной атаке Ирана на Нахчыван.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport.ua, украинский специалист рассказал, что удар был нанесен по аэропорту города, расположенного недалеко от иранской границы.

"Знаю, что была атака на Нахчыван - город, который находится недалеко от иранской границы. Вроде бы два "шахида" ударили по его аэропорту. К счастью, жертв среди людей нет - пострадали только здания рядом", - отметил Вернидуб.

По словам тренера, азербайджанские власти оперативно отреагировали на произошедшее. "Азербайджанские власти сразу же выразили свою позицию нотой протеста. Страшное, что творится в мире: страдают Дубай, Абу-Даби, другие крупные города стран Ближнего Востока. Такое впечатление, что приближается третья мировая война", - сказал он.

Вернидуб также подчеркнул, что в столице страны ситуация остается спокойной. "Соответствующие меры безопасности, конечно же, приняты. Однако подробностей я не знаю, ведь с утра до вечера нахожусь на клубной базе и занимаюсь футбольными делами. Могу сказать, что в Баку сейчас тихо", - добавил специалист.