Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски вошел в тройку лучших голкиперов Лиги чемпионов по количеству сейвов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, польский голкипер сделал 10 сейвов в первом матче плей-офф против "Ньюкасла" (1:6), что позволило ему подняться в рейтинге.

Таким образом, суммарное количество его спасений на стадии лиги и плей-офф достигло 40.

Отметим, что первое место занимает Никита Хайкин ("Буде-Глимт", 52 сейва), вторым идет Тибо Куртуа ("Реал", 44).

Ответный матч между "Карабахом" и "Ньюкаслом" пройдет 25 февраля в Англии.