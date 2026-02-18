Посольство США поздравило Наримана Ахундзаде с переходом в "Коламбус Крю" - ФОТО

Посольство США в Азербайджане поздравило форварда "Коламбус Крю" Наримана Ахундзаде с переходом из "Карабаха" в клуб MLS, представляющий штат Огайо.

Как сообщает İdman.Biz, дипломатическая миссия опубликовала соответствующий пост в социальных сетях.

В сообщении говорится: "Искренне поздравляем азербайджанскую футбольную звезду Наримана Ахундзаде с подписанием контракта с клубом "Коламбус Крю", представляющим штат Огайо. Талантливый молодой нападающий, запомнившийся яркими выступлениями в составе "Карабаха", стал первым азербайджанским футболистом, подписавшим контракт с лигой MLS".

Кроме того, посольство пожелало "Карабаху" удачи и уверенной победы в матче Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ньюкасла".