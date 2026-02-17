Бакметрополитен продлил работу из-за матча "Карабах" - "Ньюкасл Юнайтед"

"Бакинский метрополитен" продлит режим работы в связи с матчем Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ньюкасл Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Бакинский метрополитен, в ночь с 18 на 19 февраля все станции будут открыты для входа пассажиров до 01:00. Решение принято с учетом обращения Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и плана массовых мероприятий в столице.

Особые меры примут на станции "Гянджлик", расположенной рядом со стадионом имени Тофика Бахрамова. Там введут усиленный режим работы и привлекут дополнительный персонал. При необходимости в эксплуатацию готовы выпустить резервные поезда. Несмотря на корректировку графика движения, в целом сохранится осенне-зимнее расписание.

Дополнительные меры контроля также введут на станциях "Нариманов" и "28 Мая".