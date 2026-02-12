Футболист "Кяпаза", получивший ножевое ранение, назвал сроки возвращения на поле

Полузащитник "Кяпаза" Вейсал Рзаев сообщил, что рассчитывает вернуться на поле через полтора-два месяца.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, 23-летний футболист отметил, что восстановление проходит положительно, однако он пока остается в больнице и не может назвать точную дату выписки.

"Сейчас чувствую себя хорошо, восстановление идет. Пока нахожусь в больнице и не могу сказать, когда именно меня выпишут. Говорить о случившемся не хочу", - сказал Рзаев.

Напомним, что 3 февраля Рзаев получил ножевое ранение. Инцидент произошел, когда футболист попытался защитить своего друга — бывшего игрока "Кяпаза" Нихата Фараджи, который в настоящее время выступает за "Шеки Сити" во Второй лиге. Во время конфликта удар ножом пришелся на Рзаева.

Футболист был доставлен в больницу, ему оказали экстренную медицинскую помощь и провели хирургическое вмешательство. Несмотря на то что состояние оценивалось как тяжелое, угрозы для жизни не было.