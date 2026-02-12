12 Февраля 2026
Две минуты за 3000 манатов: Ошибка Андрея Демченко влетела "Араз-Нахчывану" в копеечку - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
12 Февраля 2026 12:07
49
Установлена ​​причина опоздания "Араз-Нахчывана" на матч против "Сабаха" в рамках 19-го тура чемпионата Азербайджана по футболу.

Как сообщил İdman.Biz руководитель пресс-службы клуба Махал Мамедов, задержка связана с предматчевым совещанием главного тренера. По этой причине команда вышла на поле примерно на две минуты позже.

"Это первый подобный случай, произошедший в нашем клубе. Просто главный тренер команды Андрей Демченко неправильно рассчитал время", - отметил Махал Мамедов.

Напомним, что АФФА не оценила ораторское мастерство наставника и оштрафовала "Араз-Нахчыван" за эту задержку на 3000 манатов. Таким образом, каждая минута лишнего инструктажа Демченко обошлась клубу в 1500 манатов.

