"Кяпаз" подал жалобу в ФИФА на бразильского защитника

Футбольный клуб "Кяпаз" обратился в ФИФА в связи с действиями бразильского защитника Джефферсона Бенту, который покинул расположение команды и не выполнил условия контракта.

"Мы обратились в ФИФА в связи с тем, что игрок покинул клуб и не выполнил свои обязательства", - отметил директор департамента медиа и маркетинга гянджинского клуба Герай Гиясов в комментариях sport24.az.

Напомним, что в зимний перерыв Бенту уехал на родину и в команду не вернулся. Клуб предоставил игроку время для урегулирования вопроса компенсации, однако обязательства выполнены не были, после чего было принято решение обратиться в ФИФА.