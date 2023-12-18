Гурбан Гурбанов: "Брага" известна как один из самых трудных соперников в еврокубках"

«Португальские клубы очень серьезно относятся к еврокубкам. Один из них стал нашим противником. Для нас это будет отличный опыт».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Гурбан Гурбанов, говоря о жеребьевке стадии плей-офф Лиги Европы.

Главный тренер "Карабаха" заявил: "Каждый из потенциальных соперников был серьезен. Мы не знаем «Брагу» хорошо. Просто они для всех были трудными соперники в еврокубках. У них динамичные, техничные игроки. Это команда, которая показывает хорошую игру, играет в хороший футбол. Есть еще 1-2 месяца. Постараемся детально проанализировать соперника. Было бы неправильно сейчас думать о результате. Если у нас будет шанс, мы воспользуемся им по максимуму. Футбол сейчас достиг такого уровня, что иногда выгоднее провести первую игру дома. Этот фактор не так важен для сильных конкурентов».

Отметим, что "Карабах" проведет первую игру плей-офф Лиги Европы 15 февраля 2024-го года на выезде. Ответная встреча состоится в Баку через неделю.

İdman.biz