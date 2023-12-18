Сегодня завершится XVII тур Премьер-лиги Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что в последнем матче тура "Карабах" встретится с "Нефтчи".
Агдамский клуб, обеспечивший себе зимнее чемпионство, постарается добавить в свой актив выигранное азербайджанское дерби, уйдя на перерыв с большим отрывом. Для «Нефтчи» эта игра тоже принципиальна, так что клуб легко не сдастся. «Черно-белые» будут надеяться хотя бы на одно очко, чтобы не отстать далеко от лидеров.
Остальные игры тура завершились так: «Сабаил» - «Габала» - 3:0, «Туран Товуз» - «Зира» - 1:0, «Араз-Нахчыван» - «Сабах» - 2:0, «Кяпаз» - «Сумгаит» - 1:1.
Азербайджанская Премьер-лига
XVII тур
18 декабря (понедельник)
20:00. "Карабах" - "Нефтчи"
Главный судья: Раван Хамзазаде
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
|
1
|
Карабах
|
16
|
11
|
2
|
3
|
42-14
|
35
|
2
|
Зира
|
17
|
8
|
5
|
4
|
13-9
|
29
|
3
|
Сабаил
|
17
|
7
|
5
|
5
|
26-26
|
26
|
4
|
Араз-Нахчыван
|
17
|
7
|
5
|
5
|
19-16
|
26
|
5
|
Нефтчи
|
16
|
7
|
4
|
5
|
19-15
|
25
|
6
|
Сумгаит
|
17
|
6
|
6
|
5
|
18-23
|
24
|
7
|
Сабах
|
17
|
6
|
4
|
7
|
25-21
|
22
|
8
|
Туран Товуз
|
17
|
5
|
4
|
8
|
26-27
|
19
|
9
|
Кяпаз
|
17
|
3
|
5
|
9
|
11-27
|
14
|
10
|
Габала
|
17
|
3
|
2
|
12
|
11-32
|
11
Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 12 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7, Леандро Андраде ("Карабах"), Отто Джон ("Туран Товуз") - оба по 6 голов.
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