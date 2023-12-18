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"Карабах" встретится с "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Декабря 2023 10:43
"Карабах" встретится с "Нефтчи"

Сегодня завершится XVII тур Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в последнем матче тура "Карабах" встретится с "Нефтчи".

Агдамский клуб, обеспечивший себе зимнее чемпионство, постарается добавить в свой актив выигранное азербайджанское дерби, уйдя на перерыв с большим отрывом. Для «Нефтчи» эта игра тоже принципиальна, так что клуб легко не сдастся. «Черно-белые» будут надеяться хотя бы на одно очко, чтобы не отстать далеко от лидеров.

Остальные игры тура завершились так: «Сабаил» - «Габала» - 3:0, «Туран Товуз» - «Зира» - 1:0, «Араз-Нахчыван» - «Сабах» - 2:0, «Кяпаз» - «Сумгаит» - 1:1.

Азербайджанская Премьер-лига
XVII тур
18 декабря (понедельник)
20:00. "Карабах" - "Нефтчи"
Главный судья: Раван Хамзазаде
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1

Карабах

16

11

2

3

42-14

35

2

Зира

17

8

5

4

13-9

29

3

Сабаил

17

7

5

5

26-26

26

4

Араз-Нахчыван

17

7

5

5

19-16

26

5

Нефтчи

16

7

4

5

19-15

25

6

Сумгаит

17

6

6

5

18-23

24

7

Сабах

17

6

4

7

25-21

22

8

Туран Товуз

17

5

4

8

26-27

19

9

Кяпаз

17

3

5

9

11-27

14

10

Габала

17

3

2

12

11-32

11

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 12 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7, Леандро Андраде ("Карабах"), Отто Джон ("Туран Товуз") - оба по 6 голов.

İdman.biz

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