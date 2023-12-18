Сегодня завершится XVII тур Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в последнем матче тура "Карабах" встретится с "Нефтчи".

Агдамский клуб, обеспечивший себе зимнее чемпионство, постарается добавить в свой актив выигранное азербайджанское дерби, уйдя на перерыв с большим отрывом. Для «Нефтчи» эта игра тоже принципиальна, так что клуб легко не сдастся. «Черно-белые» будут надеяться хотя бы на одно очко, чтобы не отстать далеко от лидеров.

Остальные игры тура завершились так: «Сабаил» - «Габала» - 3:0, «Туран Товуз» - «Зира» - 1:0, «Араз-Нахчыван» - «Сабах» - 2:0, «Кяпаз» - «Сумгаит» - 1:1.

Азербайджанская Премьер-лига

XVII тур

18 декабря (понедельник)

20:00. "Карабах" - "Нефтчи"

Главный судья: Раван Хамзазаде

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1 Карабах 16 11 2 3 42-14 35 2 Зира 17 8 5 4 13-9 29 3 Сабаил 17 7 5 5 26-26 26 4 Араз-Нахчыван 17 7 5 5 19-16 26 5 Нефтчи 16 7 4 5 19-15 25 6 Сумгаит 17 6 6 5 18-23 24 7 Сабах 17 6 4 7 25-21 22 8 Туран Товуз 17 5 4 8 26-27 19 9 Кяпаз 17 3 5 9 11-27 14 10 Габала 17 3 2 12 11-32 11

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 12 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7, Леандро Андраде ("Карабах"), Отто Джон ("Туран Товуз") - оба по 6 голов.

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