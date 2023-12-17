17 Декабря 2023
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Новый рекорд "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Декабря 2023 13:35
Новый рекорд "Карабаха"

Определился зимний чемпион сезона 2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому стал результат матча "Туран Товуз" - "Зира" (1:0) XVII тура.

После поражения бакинского клуба стало ясно, что «Карабах» отправится на зимний перерыв на первой строчке турнирной таблицы. С 35 очками команда Гурбана Гурбанова опережает идущую второй "Зиру" на 6 очков.

В 10-й раз в своей истории «Карабах» встретит новый год в качестве лидера. Агдамский клуб завершил первую половину сезонов 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2021/22 и 2022/23 на вершине. Таким образом "Карабах" установил новый рекорд.

«Нефтчи» девять раз добивался такого успеха (1994/95, 1996/97, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2010/11, 2011/12, 2018/19, 2020/21), «Кяпаз» (1993/94, 1997/98, 1998/99) и «Шамахы» (2008/09, 2009/10, 2012/13) - по три раза, «Хазри» (1995/96), «Шамкир» (1999/2000), «Карван»,«Хазар Лянкаран» (2006/07) и «Шувелан» (2007/08) имеют по одному такому успеху.

Отметим, что сезоны 1992 и 1993 годов проводились по системе весна-осень.

İdman.biz

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