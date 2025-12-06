Игровой рацион "Карабаха": диетолог рассказал, что едят футболисты в день матча

Диетолог футбольного клуба "Карабах" Ильгар Шамилов поделился особенностями рациона игроков в эфире подкаста OffTOP, который выходит на İTV.

По его словам, одна из привычек футболистов — употребление красного сладкого перца на завтрак. Шамилов подчеркнул, что содержание витамина С в этом овоще втрое выше, чем в одном апельсине.

Диетолог отметил, что даже незначительный избыток веса может сказаться на игре:

"Даже 500 граммов или 1 килограмм лишнего веса напрямую влияет на производительность футболиста", — сообщил он.

В клубе каждый игрок проходит обследование в кабинете физиотерапии, вне зависимости от наличия жалоб. Специалисты проводят индивидуальные беседы и оценивают текущее состояние спортсменов.

Говоря о рационе в дни матчей, Шамилов рассказал, что предлагает футболистам легкое и функциональное блюдо:

"В игровой день я подаю слегка проваренную свёклу с оливковым маслом".

Он также отметил, что многие игроки тщательно контролируют свое питание. Среди них — Муса Гурбанлы, Торал Байрамов, Эльвин Джафаргулиев, Нариман Ахундзаде и Бадави Гусейнов.

