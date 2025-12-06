6 Декабря 2025
RU

Игровой рацион "Карабаха": диетолог рассказал, что едят футболисты в день матча

Азербайджанский футбол
Новости
6 Декабря 2025 22:50
7
Игровой рацион "Карабаха": диетолог рассказал, что едят футболисты в день матча

Диетолог футбольного клуба "Карабах" Ильгар Шамилов поделился особенностями рациона игроков в эфире подкаста OffTOP, который выходит на İTV.

По его словам, одна из привычек футболистов — употребление красного сладкого перца на завтрак. Шамилов подчеркнул, что содержание витамина С в этом овоще втрое выше, чем в одном апельсине.

Диетолог отметил, что даже незначительный избыток веса может сказаться на игре:

"Даже 500 граммов или 1 килограмм лишнего веса напрямую влияет на производительность футболиста", — сообщил он.

В клубе каждый игрок проходит обследование в кабинете физиотерапии, вне зависимости от наличия жалоб. Специалисты проводят индивидуальные беседы и оценивают текущее состояние спортсменов.

Говоря о рационе в дни матчей, Шамилов рассказал, что предлагает футболистам легкое и функциональное блюдо:

"В игровой день я подаю слегка проваренную свёклу с оливковым маслом".

Он также отметил, что многие игроки тщательно контролируют свое питание. Среди них — Муса Гурбанлы, Торал Байрамов, Эльвин Джафаргулиев, Нариман Ахундзаде и Бадави Гусейнов.

İdman.Biz

Новости по теме

Ровшан Наджаф встретился с вице-президентом Футбольной ассоциации Узбекистана
19:50
Азербайджанский футбол

Ровшан Наджаф встретился с вице-президентом Футбольной ассоциации Узбекистана

Встреча состоялась в рамках визита Наджафа в США
Мисли Премьер-лига: "Зиря" и "Карабах" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
18:58
Футбол

Мисли Премьер-лига: "Зиря" и "Карабах" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Игру обслуживал судья Рауф Джабаров
Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО
16:40
Футбол

Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО

Тренер отметил, что решение покинуть пост было связано с отношениями с руководством федерации

"Сабах" сыграет с "Нефтчи" с кадровыми потерями
16:00
Футбол

"Сабах" сыграет с "Нефтчи" с кадровыми потерями

Только Лепиница и Секдиха имеют шанс выйти на поле

"Карабах" может усилиться молодым сенегальским форвардом - ВИДЕО
12:09
Футбол

"Карабах" может усилиться молодым сенегальским форвардом - ВИДЕО

Агдамский клуб проявляет интерес к одному из ярких нападающих бельгийского второго дивизиона
Вратарь "Имишли": "Надеюсь, атмосфера снова будет такой же"
11:29
Футбол

Вратарь "Имишли": "Надеюсь, атмосфера снова будет такой же"

Андрей Синенка прокомментировал поражение "Имишли" в Кубке Азербайджана

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте