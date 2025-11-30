Айхан Аббасов: " Саша Илич признал свою вину и извинился" - ВИДЕО

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов заявил, что наставник "Сумгайыта" Саша Илич извинился перед ним после инцидента в концовке матча XIII тура Премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

Напряженный эпизод между тренерами возник после гола "Сумгайыта", когда Илич эмоционально отреагировал на взятие ворот и жестом выразил недовольство, что вызвало конфликт у бровки.

По словам Аббасова, после финального свистка Илич подошел к нему и принес извинения, которые он принял.

"Самое главное - он признал свою ошибку, и я принял его извинения",- сказал Аббасов.

Саша Илич также прокомментировал ситуацию и признал свою вину: "Это была моя ошибка. Прошу прощения у тренера соперника. В футболе эмоции случаются - не было никакого особого жеста, просто так вышло".

Инцидент между специалистами исчерпан, и обе команды продолжают подготовку к следующим матчам чемпионата.

İdman.Biz