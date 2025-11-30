Тренер "Шамахы": "Виновником драки был Саша Илич"

Драка в концовке матча между штабами "Шамахы" и "Сумгайыта" стала центральным эпизодом встречи тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.Biz, инцидент произошел после гола гостей, когда эмоции на скамейках вышли из-под контроля.

Тренер "Шамахы" Эльнур Чодаров прокомментировал конфликт и само поражение (1:2):

"Концовка матча была очень напряженной. Нам не хватило концентрации, особенно при угловом. После того гола главный тренер соперника показал в сторону Айхана Аббасова агрессивные жесты, и с этого все и началось. Виновником был Саша Илич", - заявил Чодаров.

Наставник отметил, что команда намерена проанализировать ошибки, допущенные в заключительной части встречи, и улучшить игру в следующих матчах.

İdman.Biz