Главные тренеры "Шамахы" и "Сумгайыта" подрались во время матча Премьер-лиги Азербайджана - ВИДЕО

В концовке матча XIII тура Премьер-лиги Азербайджана между "Шамахы" и "Сумгайытом" возникла серьезная потасовка между главными тренерами друх команд.

Как передает İdman.Biz, конфликт вспыхнул сразу после гола гостей, которые сравняли счет.

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич, эмоционально празднуя забитый мяч, подбежал к тренерскому штабу хозяев и сделал в их сторону неэтичный жест. Это вызвало резкую реакцию наставника "Шамахы" Айхана Аббасова, который бросился в сторону Илича.

Столкновение спровоцировало хаос у бровки, и главный арбитр встречи Турал Гурбанов моментально вмешался, показав обоим специалистам красные карточки и удалив их с поля.

İdman.Biz