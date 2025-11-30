Тренер "Сумгайыта": "Поверьте, я ничего не видел"

Ассистент главного тренера "Сумгайыта" Величко Капланович прокомментировал победу своей команды над "Шамахы" (2:1) в рамках XIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

"Рад победе. "Шамахы" открыл счет - против них играть непросто. Но мы справились, показали характер и выиграли. Поздравляю своих игроков Хагверди не играл из-за травмы - мы решили не рисковать, особенно учитывая покрытие стадиона", - отметил Капланович.

Комментируя инцидент между главными тренерами двух команд в концовке встречи, специалист признался, что не видел начала конфликта: "Поверьте, я ничего не видел. В тот момент я смотрел игру и разговаривал с одним из наших футболистов. Точно не видел, почему произошел скандал".

İdman.Biz