30 Ноября 2025
RU

Тренер "Сумгайыта": "Поверьте, я ничего не видел"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Ноября 2025 17:24
21
Тренер "Сумгайыта": "Поверьте, я ничего не видел"

Ассистент главного тренера "Сумгайыта" Величко Капланович прокомментировал победу своей команды над "Шамахы" (2:1) в рамках XIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

"Рад победе. "Шамахы" открыл счет - против них играть непросто. Но мы справились, показали характер и выиграли. Поздравляю своих игроков Хагверди не играл из-за травмы - мы решили не рисковать, особенно учитывая покрытие стадиона", - отметил Капланович.

Комментируя инцидент между главными тренерами двух команд в концовке встречи, специалист признался, что не видел начала конфликта: "Поверьте, я ничего не видел. В тот момент я смотрел игру и разговаривал с одним из наших футболистов. Точно не видел, почему произошел скандал".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" дома обыграла "Араз-Нахчыван" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
18:30
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" дома обыграла "Араз-Нахчыван" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Команды завершили программу XIII тура Мисли Премьер-лиги

Айхан Аббасов: " Саша Илич признал свою вину и извинился" - ВИДЕО
17:30
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: " Саша Илич признал свою вину и извинился" - ВИДЕО

Конфликт тренеров "Шамахы" и "Сумгайыта" завершился примирением

Тренер "Шамахы": "Виновником драки был Саша Илич"
17:06
Азербайджанский футбол

Тренер "Шамахы": "Виновником драки был Саша Илич"

Специалист отметил потерю концентрации и конфликт у бровки

Главные тренеры "Шамахы" и "Сумгайыта" подрались во время матча Премьер-лиги Азербайджана - ВИДЕО
16:17
Азербайджанский футбол

Главные тренеры "Шамахы" и "Сумгайыта" подрались во время матча Премьер-лиги Азербайджана - ВИДЕО

Инцидент произошел после гола гостей, сравнявшего счет

Премьер-лига Азербайджана: Сумгайыт" вырвал победу у "Шамахы" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
15:53
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: Сумгайыт" вырвал победу у "Шамахы" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Гости оформили волевую победу в последние минуты встречи
Гурбан Гурбанов: "Иногда хочется отпустить своих игроков хотя бы на месяц, чтобы они отдохнули и немного отвлеклись"
01:30
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Иногда хочется отпустить своих игроков хотя бы на месяц, чтобы они отдохнули и немного отвлеклись"

Наставник также добавил, что футболисты находятся под постоянным давлением из-за необходимости показывать результат в каждом турнире

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027
Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО
28 Ноября 10:34
Футбол

Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

После четвертьфинала между "Реал Оруро" и "Блуминг" на поле произошел инцидент