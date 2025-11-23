Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
Антонио Конте: "Карабах" является командой-сюрпризом Лиги чемпионов" - İdman və Biz
24 Ноября 2025
RU

Азербайджанский футбол
Новости
23 Ноября 2025 17:23
67
Главный тренер итальянского "Наполи" Антонио Конте высказался о предстоящем матче с агдамским "Карабахом" в рамках основного этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia, специалист отметил, что азербайджанский клуб способен преподнести сюрприз. По его словам, соперник произвел сильное впечатление в нынешнем сезоне.

"Карабах является командой-сюрпризом Лиги чемпионов. Нам нужно восстановить энергию и хорошо подготовиться к новому вызову", - заявил Конте.

Конте также рассказал, почему изменил тактическую схему команды в матче Серии А против "Аталанты", который его команда выиграла со счетом 3:1. По словам специалиста, перестановки были вынужденными, но дали необходимый результат и помогли вернуть команде интенсивность.

Отметим, что матч "Наполи" - "Карабах" состоится 25 ноября.

İdman.Biz

