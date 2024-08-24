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Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
24 Августа 2024 11:39
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Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО

Состоялась церемония открытия чемпионата и первенства Азербайджана по стрельбе из лука.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анар Гулиев, официальные лица федерации и представители СМИ.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сообщил, что федерация специально подготовилась к первым соревнованиям:

«Оргкомитет, волонтеры и так далее находятся на высоком уровне. В последние годы этот вид спорта получил развитие. Самым крупным спортивным событием года стали Олимпийские игры. Впервые мы были представлены в 15 видах спорта. В стрельбе из лука нас представляла Яйлагюль Рамазанова. Она вызвала большой интерес на летних Олимпийских играх Париж-2024. Я верю, что за Рамазановой последуют и другие спортсмены».

Президент федерации Анар Гулиев поблагодарил спортсменов, которые сохранили древний вид спорта - стрельбу из лука:

«В этом году исполняется 30 лет Министерству молодежи и спорта. Проведение этого чемпионата имеет особое значение. Олимпийские игры также завершились успехом Азербайджана. Нас на соревновании представляла Яйлагюль Рамазанова. Пользуясь случаем, желаю ей успехов в дальнейшей деятельности и жизни. Сегодня в церемонии открытия чемпионата приняли участие 55 спортсменов. Этот вид спорта имеет довольно древнюю историю. Интерес к стрельбе из лука растет с каждым годом. Здесь примут участие и молодежь, и взрослые».

После официальных выступлений прозвучал государственный гимн. Позже соревнование было объявлено открытым.

Отметим, что соревнования, в которых выступят более 50 профессиональных спортсменов, продлятся до 25 августа.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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